على طريقة أبو جبل.. جوردان بيكفورد يفشل في توقع محمد صلاح!

خلال مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي أمس والتي انتهت بفوز الريدز بديربي الميرسيسايد بهدفين نظيفين، التقطت صور لقنينة ماء حملها الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد حامي عرين إيفرتون.
هذه الصورة أتت حاملة لتصويبات 4 من لاعبي ليفربول لركلات الترجيح، وهم محمد صلاح وداروين نونيز وكودي جاكبو وجايمس ميلنر.
الصور أظهرت نسبة كل لاعب وأماكن التصويب وفرص النجاح في الركلات، ولكن لم يتسن لبيكفورد الاستفادة من هذا الأمر لأن ليفربول لم تحتسب له أي ركلات جزاء.
رغم ذلك فقد شاهد الريدز وهم يهزون شباكه مرتين، الأولى عن طريق محمد صلاح والثانية عن طريق كودي جاكبو.
وأعادت هذه الصورة إلى الأذهان، وبالتحديد لدى المتابعين العرب، ذكريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والقنينة التي كان الحارس المصري محمد أبو جبل يدرس بها لاعبي المنافس أثناء تصويب ركلات الجزاء.
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