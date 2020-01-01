"على صلاح أن يكره ريال مدريد، لا أن يريد الانضمام لهم"

جون الدريدج نجم ليفربول المعتزل يتحدث عن ارتباط محمد صلاح بالرحيل عن صفوف الريدز لصالح ريال مدريد وبرشلونة.

أكد جون الدريدج نجم فريق ليفربول المعتزل أن اهتمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وغيرهم بمحمد صلاح يعد أمرًا طبيعيًا.

جاء هذا في تصريحات لصالح صحيفة "ليفربول إيكو"، حيث أكد أن محمد صلاح عليه أن يكره ريال مدريد بدلًا من الاهتمام بهم.

وقال ألدريدج: "لو كنت في مستوى محمد صلاح لابد أن يرتبط اسمك ببرشلونة وريال مدريد، وهاري كين سيكون التالي، هكذا هي الأمور في كرة القدم".

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وأضاف: "ساديو ماني تم الحديث عنه أيضًا، نحن هنا نتحدث عن ثنائي ضمن أفضل المهاجمين في العالم، دائمًا ما سيتم ربطهم بريال مدريد".

وأردف: "بشكل شخصي لو كنت مكانه وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا وطريقة تعامل راموس معي كنت لأكره ريال مدريد، لكنني كنت سأريد الرحيل عن ليفربول".

وأنهى تصريحاته: "ليفربول يملك الثلاثي الأفضل في العالم بخط الهجوم، دون التطرق لبقية الأسماء في الأندية الأخرى، لن أستبدل صلاح أو ماني أو فيرمينيو بأي لاعب آخر".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد أكد في تصريحات صحفية أن مستقبله في يد ليفربول لو جاء له عرضًا من ريال مدريد أو برشلونة.