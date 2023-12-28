على خطى الهلال .. صفقة محتملة جديدة ستحل أزمات برشلونة!

مشاكل تعاقدية عديدة وخلافات حول الأرباح

خطوة جديدة تستعد لها شركة "بوما" للملابس الرياضية، من خلال استغلال الأزمة الحالية بين برشلونة والشركة الراعية "نايكي".

برشلونة يرتبط بعقد مع نايكي حتى عام 2028 بقيمة 105 ملايين من الدخل الثابت و50 مليونًا من المتغيرات المحتملة، والتعاون بين الطرفين يعود تاريخه إلى 1998 ولكن هناك بعض الأزمات التي قد تنهي هذه الشراكة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إنه خلال الموسمين الأخيرين، كانت هناك حالات نقص في المخزون بأحجام مختلفة من قمصان الفريق الأول لبرشلونة في المتاجر الخاصة بالنادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي عام 2020 حدثت واقعة أخرى تخص نسخة " Vapor Stadium" الخاصة بقميص الفريق والتي كان من المقرر بيعها للجمهور بسعر أكثر شعبية، ولكن تسويق هذه النسخة لم يكن ممكنًا بسبب الألوان الباهتة.

وبجانب هذه الخسارة الاقتصادية، حدثت خلافات أخرى خلال عهد الرئيس السابق جوسيب بارتوميو، وكانت هناك سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها برشلونة بسبب المشاكل التعاقدية بين الطرفين، وبعض الأزمات الأخرى المتعلقة بالتصنيع وبيع المنتجات.

والمشكلة الأهم في الوقت الحالي بين الطرفين، تكمن في اعتقاد شركة "BLM" المسؤولة عن منتجات برشلونة، بأن بعض المنتجات الصادرة من شركة نايكي تتنافس مع نظيرتها في منافذ بيع برشلونة مما يؤثر بشكل واضح على أرباح النادي.

جميع هذه الأسباب دفعت شركة بوما لمحاولة جس النبض داخل إدارة برشلونة، وسط توقعات بأنها ستكون المسؤولة عن قميص الفريق في موسم 2025/2026.

يذكر أن بوما تتعامل مع العديد من الأندية الهامة في أوروبا وعلى رأسها جيرونا، فالنسيا، مانشستر سيتي، ميلان، بوروسيا دورتموند، مارسيليا، بالإضافة إلى نادي الهلال السعودي.