"على بوتشيتينو الحذر من زيدان"

لاعب ريال مدريد السابق يحذر بوتشيتينو من زيدان

كشف أنتونيو كاسانو، لاعب ريال مدريد السابق مستقبل ماوريسيو بوتشيتينو مع فريق باريس سان جيرمان مؤكدًا أنه لا يعمل مع الفريق على التكتيكات ويكافح لإدارة النجوم.

الأرجنتيني وقع على عقد مع العملاق الباريسي مؤخرًا، ينتهي في يونيو 2023.

ولا يبدو أن توقيع بوتشيتينو على تجديد مع باريس، ينفي فرص الإطاحة به.

ماذا كشف كاسانو؟

تحدث نجم منتخب إيطاليا خلال بث مباشر على "Twitch" مع كريستيان فييري عن مستقبل مدرب باريس سان جيرمان، في تصريحات نقلتها "ماركا الإسبانية".

وقال: "أعتقد بوتشيتينو سيعيش حياة قصيرة في باريس سان جيرمان، لقد قيل لي الكثير من الأشياء السيئة عنه، إنه رجل جيد لكن كمدرب لم يفعل دقيقة واحدة من التكتيكات مع الفريق".

وتابع: "إنه يطلب النصيحة من اللاعبين بشأن كيفية اللعب! بوتشيتينو لم يدرب فريق كبير من قبل والآن يواجه صعوبة في التعامل مع اللاعبين الكبار".

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يبدو أنه عاد من جديد الحديث عن اقتراب المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان لشغل منصب المدير الفني للفريق الباريسي، ليصبح خليفة لـبوتشيتينو.

وقال لاعب ريال مدريد السابق: "مما أفهمه، إذا استمر أداء باريس بهذا الشكل فلن يكون لدى بوتشيتينو الكثير من الوقت"

واختتم: "عليه توخي الحذر لأن زيدان يقترب من باريس".

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