على برشلونة القلق .. صورة كوميدية تؤكد أنّ بلزن ليس ندًا لإنتر

الأمور انتهت لصالح إنتر

يحتاج فريق برشلونة إلى معجزة تحدث اليوم في مواجهة فريق فيكتوريا بلزن ضد نادي إنتر، حيث يلعب النادي التشيكي ضد النيراتزوري الليلة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب "جوزيبي مياتزا".

ويريد النادي الكتالوني أن يحاول فريق فيكتوريا فقط عرقلة إنتر، لأن في حال فوز النادي الإيطالي بالمواجهة، فسوف يتأهل رسميًا رفقة بايرن ميونخ إلى دور الـ 16، فيما يهبط برشلونة إلى الدوري الأوروبي.

لكن البلوجرانا عليهم معرفة أن مصيرهم قد انتهى بالفعل، فالنادي التشيكي لن يساعد برشلونة في مواجهة اليوم، فهو لا يأخذ الأمر بالجدية اللازمة، ويتعامل مع دوري الأبطال على أنها "نزهة".

ويتضح ذلك في لقطة عزف نشيد البطولة القارية الأغلى، حيث التقطت الكاميرات لاعبي بلزن في مواجهتهم ضد نادي بايرن ميونخ في أليانز أرينا.

وتعامل عناصر الفريق التشيكي مع الكاميرات بكل ترحاب وهم يلوحون إلى الجماهير، ومنهم من يبتسم وآخر يغمز، وبالتالي فإن مظاهر الجدية لا تضح على هذا النادي، وعلى برشلونة معرفة أن الأمر قد انتهى.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني سيواجه نادي بايرن ميونخ الليلة على ملعب كامب نو ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.