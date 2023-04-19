"على النصر الاعتماد على أجوستين روسي كمهاجم أفضل من حارس مرمى!"

حارس مرمى النصر كان يجب أن يلعب كمهاجم!

shahid

لم يقدم مهاجمي نادي النصر المردود المطلوب منهم خلال مباراة ديربي الرياض، والتي خسرها الفريق الأصفر أمام الهلال، مساء يوم الثلاثاء.

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وخسر النصر على يد الهلال بهدفين دون مقابل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وقال الإعلامي الرياضي منار شاهين عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "الهلال دائمًا يعود من الباب الكبير، وكان يجب عدم النظر لخسارتي الفريق أمام الباطن والشباب".

وأضاف: "الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، كان يرى أنه يضمن المباراة، وأنها مجرد بروفة قوية أو تدريب ساخن جدًا قبل النهائي الآسيوي، ومواجهة الاتحاد في كأس الملك".

واختتم الشاهين تصريحاته قائلًا: "النصر يعاني من مشاكل دفاعية، وأيضًا في الأظهرة، ونواف العقيدي أراه مكسب كبير للنصر، وإذا تم استخدام روسي كمهاجم بدلًا من حارس المرمى كان سيكون أفضل بكثير".

Shahid