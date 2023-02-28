على المستثمر القطري الانتظار .. ملاك مانشستر يونايتد يؤجلون البيع ويحددون سعرًا جديدًا

تأجيل بيع نادي مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن أي استحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتأخر حتى شهر مايو المقبل.

وانتشرت تقارير كثيرة خلال الفترة الماضية عن اقتراب بيع نادي مانشستر يونايتد، وتم تقديم أكثر من عرض مغري لعائلة جليزر، أبرزهم عرض قطري.

ووفقًا لصحيفة" الجارديان" فإن عائلة جليزر تنتظرعرضًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني أي 7.2 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة أن العرضين اللذين قدمهما الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف في 17 فبراير الماضي تم تقييمهما بحد أقصى 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.4 مليار دولار).

ولا يزال هناك تردد بين عائلة جليزر حول طبيعة البيع النهائي، حيث يكون لكل من الأشقاء الستة وجهات نظرهم الخاصة حول استراتيجية البيع.

وأفادت الصحيفة أن عرضًا أقرب إلى 6 مليارات جنيه إسترليني سيكون كافياً لإرضاء عائلة جليزر جمعيهم، الذين يمكنهم قبول عرض يقع بين ذلك وبين العروض البالغة 4.5 مليار جنيه استرليني التي تم تقديمها بالفعل.

وأدى هذا التردد إلى دفع العائلة لتوقف أي عملية استحواذ خلال هذه الفترة، وأن يتم البيع نهاية الموسم هو الاحتمال الأرجح الآن.

وعلى الرغم من الاهتمام الأمريكي إليوت مانجمنت، بضخ الاستثمار في النادي إلا أن الاستحواذ لا يزال خيارًا قابلاً للتطبيق إلى حد كبير ويبقى أن نرى مدى قرب الشيخ جاسم أو راتكليف من تقييم عائلة جليزر البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني.