"على الطريق الصحيح".. رئيس رابطة الليجا يصالح برشلونة أخيرًا!

تيباس يغير قناعاته بشأن العملاق الكتالوني

تطرق رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، إلى الملفات الاقتصادية التي تحيط بنادي برشلونة، في خضم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها النادي الكتالوني.

وقال تيباس في قمة "ساوث ساميت"، التي أجريت في العاصمة الإسبانية مدريد: "أعتقد أن برشلونة يسير على الطريق الصحيح!".

وأضاف: "إدارتهم تقوم بالأشياء التي ينبغي عليهم فعلها في الوقت الراهن، وهذا ما يجعلني متفائلًا حيال قدرتهم على التصرف بشكل جيد".

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وأكد تيباس أن برشلونة يقترب من دخول سوق الانتقالات المقبلة، وهو ملتصق بالقواعد المتعلقة بقاعدة 1:1 في سوق الانتقالات.

وقال: "التواصل يكون بشكل دوري، وأحيانًا بشكل شبه يومي مع الإدارات الاقتصادية لكل الأندية، وعليه أعتقد أنهم يتصرفون على نحو جيد".