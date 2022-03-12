على الرغم من رحيله.. يوفنتوس مدين لرونالدو بالمال!

النادي الإيطالي في ورطة

كشفت تقارير صحيفة إيطالية أن نادي يوفنتوس لا يزال مدينًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمال على الرغم من رحيله من صفوف البيانكونيري منذ 16 شهرًا.

فبحسب ما ورد من وصحيفة "La Gazzetta Dello Sport" وقع رونالدو اتفاقًا ينص على أنه سيحصل على مكافآت حتى لو غادر النادي بعد جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن المهاجم البرتغالي من بين العديد من اللاعبين الذين قاموا بخفض رواتبهم أثناء الوباء لمساعدة النادي، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن اللاعبين ما زالوا يتلقون الأموال دون إبلاغها إلى سوق الأسهم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب ما ورد اعترف بعض اللاعبون أنه من المقرر أن يحصلوا على مكافآت، على الرغم من أن التقارير تقول إن الاتفاقية لم تكن مسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يجعل الأمور صعبة على يوفنتوس.

وتأتي تلك الأنباء مع استقالة مجلس إدارة يوفنتوس وعلى رأسه أندريا أنييلي، مع تواجد بعض الأخبار عن فتح تحقيقات فيدرالية تخص الوضع المالي للبيانكونيري في الفترة الماضية.