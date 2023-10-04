على اتصال مع ألابا.. وكيل ديفيس يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد!

لماذا توقفت محادثات التجديد مع بايرن؟

كشف نضال هوسيه وكيل أعمال المدافع الكندي ألفونسو ديفيس، عن حقيقة رحيله عن بايرن ميونخ وانتقاله إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم.

عقد ديفيس الحالي مع بايرن ينتهي في يونيو 2025 ولم يظهر اللاعب أي رغبة في التوقيع على عقد جديد للاستمرار مع النادي البافاري لفترة أطول، وسط أنباء حول اهتمام من ريال مدريد بضمه لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بمركز الظهير الأيسر.

ومن جانبه اعترف وكيله بأن المحادثات لم تتقدم مع بايرن بسبب التغييرات التي شهدتها إدارة النادي مع رحيل أوليفر كان وحسن صالح حميديتش.

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وقال هوسيه في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"لا أستطيع التحدث كثيرًا عن هذا الأمر، كنا نتحدث في بداية الصيف مع المدير الرياضي والمدير العام السابق ولكن تم تعليق كل شيء".

وأضاف:"كما تعرفون الأمور كانت فوضوية للغاية في بايرن، كنا واضحين بشأن كيفية المضي قدمًا ولكن لم يأت إلينا أحد".

وخلال حديثه اعترف وكيل ديفيس بأن ريال مدريد قد يكون أحد الأندية التي يلعب بها الدولي الكندي قريبًا، وأشار إلى أن اللاعب على اتصال منتظم مع دافيد ألابا زميله السابق في بايرن ونجم ريال مدريد الحالي.