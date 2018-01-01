على إيسكو الحذر من الانضمام لهذا النادي!

مستقبل اللاعب بات موضع تساؤلات رفقة سانتياجو سولاري

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

بدا أن إيسكو سيكون في طريقه إلى قمة تألقه مع جولين لوبيتيجوي عندما تم تعيين الأخير مدربًا لريال مدريد خلفًا لزين الدين زيدان.

هذا ببساطة لأن مدرب لا روخا السابق كان يعتمد على إيسكو بشكل أساسي في المنتخب الأسباني، بل أن جزء كبير من أفكاره في الاستحواذ وصناعة اللعب كانت ترتكز على اللاعب بشكل كبير.

لكن تبدل الحال بالنسبة لإيسكو مع رحيل المدرب الذي كان يؤمن به أكثر من غيره، وقدوم سانتياجو سولاري، فأصبح مستقبل النجم الإسباني حديث تكهنات وأسئلة بسبب عدم مشاركة اللاعب بانتظام.

لا أحد يشكك في قيمة ومهارة إيسكو، كما لا يشكك أحد في قيمة ومهارة أوزيل من قبل، لكن الفراق عن مدريد قد يتم إن استمر الوضع الحالي على غرار أوزيل.

من هنا يمكن أن نأخذ خيطًا ونسأل عن النادي المناسب لإيسكو في حال رحل عن مدريد، وهذا الأمر قتل بحثًا، لكن في هذا الموضوع سنتحدث عن نادي لا يناسب إيسكو من وجهة نظري وهو يوفنتوس.

تقريبا جميع لاعبي مدريد يتم ارتباطهم بالانضمام إلى يوفنتوس منذ انضمام رونالدو إليهم، كمارسيلو ومودريتش وإيسكو هو أحدث الأسماء.

لكن في الحقيقة إيسكو ليس مناسبًا تمامًا لأسلوب لعب يوفنتوس مع المدرب ماسيمليانو أليجري.

فيوفنتوس لا يحتفظ بالكرة كثيرًا، ويلعب بشكل مباشر أكثر من فكرة السيطرة وتدوير الكرة، حيث يحاول الوصول لمرمى المنافسين بأقل عدد من اللمسات، وإيسكو قوته على الكرة وليس بدون كرة.

يعتمد يوفنتوس بشكل كبير في التوازن بالهجوم على الأطراف، فـ38% من هجماته وفقًا لموقع whoscored تأتي عن طريق الجانب الأيسر الذي يتواجد فيه رونالدو قبل التحول لعمق الهجوم، إضافة إلى 35% من هجماته على الجانب الأيمن.

ويُفضل أليجري كثيرًا التنوع بين طريقة 4/3/3، والتي كان يُطبقها زيدان في ريال مدريد، ولا يجد فيها إيسكو فرصته للمشاركة بوجود جاريث بيل ورونالدو وبنزيمة في خط الهجوم وكاسيميرو ومودريتش وكروس في الوسط.

في تلك الحالة يتواجد ميراليم بيانيتش في قلب وسط الميدان (المكان المفضل لإيسكو) وهو ليس صانع ألعاب بل يخدم يوفنتوس أيضًا في المجهود الدفاعي ودفاعيًا هو أفضل من إيسكو.

أما في حالة اعتماد يوفنتوس على طريقة 4/2/3/1 وهي على الورق فقط لأن رونالدو الجناح يدخل باستمرار إلى عمق الهجوم، فديبالا يلعب في المركز رقم 10 خلف المهاجم ويتحول هو إلى المهاجم الصريح، وهو أمر لا يجيده إيسكو كثيرًا.

من هنا أود الإشارة إليه أن النظام الحالي ليوفنتوس لا يناسب إيسكو، ومع ذلك يُقال أن أليجري ربما يغير أسلوبه قليلاً من أجل احتواء اللاعب.

كل هذا مجرد تكهنات، ولا شك أن إيسكو لاعب يتمتع بالقدرة على خلق الفرص وصناعة الأهداف، لكن سيكون هناك حاجة لتغيير توازن يوفنتوس، لكن بالشكل الحالي فبطل إيطاليا لن يكون بمقدوره الاستفادة بشكل حقيقي من إيسكو.