علامة على الاستسلام؟.. جوارديولا: لا يمكن إيقاف ليفربول وآرسنال!

جوارديولا يستسلم مبكرًا هذا الموسم...

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه لا يمكن إيقاف آرسنال وليفربول، في سباق الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، وأبدى اعجابه بغزارتهم التهديفية.

وتشتعل المنافسة بين الثلاثي على قمة البريميرليج هذا الموسم، إذ يتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثالث.

وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام: "يلعب منافسونا، حتى أستون فيلا بطريقة رائعة، خاصة ليفربول وآرسنال، فهم يسجلون ثلاثة أو خمسة أهداف في اليوم، هذا يعني أنه لا يمكن ايقافهم تقريبًا".

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وشهد شهر فبراير فوز آرسنال على وست هام بستة أهداف، وسجل خمسة أهداف في شباك بيرنلي، بالإضافة إلى ثلاثية في شباك كل من نيوكاسل وليفربول، على الجانب الآخر نجح ليفربول في الفوز على بيرنلي بثلاثية، وتغلب على كل من برينتفورد ولوتون تاون بأربعة أهداف في مرمى كل فريق.

جدير بالذكر أن صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي، يستمر في الجولة القادمة التي سيلعب فيها ليفربول مع نوتينجهام فورست، وسيلعب مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد، بينما يلعب آرسنال مع شيفيلد يونايتد.