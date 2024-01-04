علامة على استمراره؟ .. تين هاج يكشف تفاصيل اجتماعه الأول مع إدارة مانشستر يونايتد الجديدة

هل يستمر تين هاج مع مانشستر يونايتد؟

كشف إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن تفاصيل حديثه والذي استمر لساعات مع السير جيم راتكليف، المالك الجديد لفريق الشياطين الحمر، والذي أتم الصفقة قبل أسابيع.

وقام راتكليف بزياته الأولى لمقر تدريبات مانشستر يونايتد، مساء أمس الأربعاء وأجرى محادثات طويلة مع المدرب الهولندي، حول مستقبل الفريق والفترة القادمة بالنسبة للنادي.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "يجب أن نقول إن الأمر كان إيجابيًا للغاية، لقد كان اجتماع من بناء المستقبل ونحن نتطلع إلى العمل سويًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المنتظر أن تدير شركة "INEOS" أمور كرة القدم في مانشستر يونايتد، وقال تين هاج بهذا الصدد: "لديهم أفكار جيدة، علينا أن نرى ما يمكن أن نفعل معًا، لقد أعطوني القليل من تلك الأفكار، لقد دخلنا في مناقشات حول استراتيجيات، وبالتأكيد سنجتمع معًا في وقت قريب".

ويعاني الشياطين الحمر هذا الموسم بشكل كبير تحت قيادة المدرب الهولندي تين هاج، والذي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق بسبب تراجع والنتائج، إذ يحتل الفريق الثامن في ترتيب البريميرليج، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.