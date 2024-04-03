"علاقتي بهيرموسو قديمة ولم أتلق أموالًا من السعودية!" .. روبياليس ينفجر بعد عودته إلى إسبانيا

الكشف عن أسباب تواجده في الدومينيكان

أكد لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه عاد إلى بلاده احترامًا للقانون، من أجل المثول أمام القضاء الإسباني في القضايا التي لاحقته بسبب اتهامات الفساد.

وتواجد روبياليس لفترة في جمهورية الدومينيكان، بينما صدر من قبل المدعي العام أكثر من ملاحقة قضائية ضده للتحقيق معه في قضايا فساد وتربح وهو ما تم بالفعل اليوم الأربعاء.

وقال روبياليس في مقابلة صحفية مع "ماركا": "لم أقل أبدًا أنني لن أعود، أرسل المحامون خطابًا إلى المحكمة لإبلاغهم بأنني تحت تصرفهم عندما اتصلوا بي لتوضيح أي أمر، حساباتي محظورة هنا، وكان من الصعب علي تغيير تذكرة طائرتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق روبياليس للحديث عن قضية جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، قائلًا: "علاقتي مع هيرموسو تعود إلى زمن طويل، وهي علاقة مسؤول رياضي بلاعبة كرة قدم، نعم أخطأت أثناء تسليم الميداليات وقبلتها، كان يجب أن يكون أكثر مسؤولية، لم أعتد على أي لاعبة جنسيًا و ضميري مرتاح".

وأوضح: "هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أن هيرموسو عُرض عليها منصبًا إذا تعاونت معنا، لن يتمكن أحد من إثبات وجود إكراه، جيني نفسها قالت إنها قبلة بين الأصدقاء، زوجها نفسه أرسل لي رسالة يقول فيها إنهم معي. واتضح أنه بعد مرور بعض الوقت...".

وانتقل رئيس الاتحاد الإسباني السابق للحديث عن اتهامه في قضايا الفساد المتعلقة بإقامة كأس السوبر في السعودية: "كان لدي بعض المدخرات، وعملت لسنوات عديدة. كل الأموال التي أملكها موجودة في حساباتي وهي نتاج عملي ومدخراتي. أحاول البدء في ممارسة الأعمال التجارية في إسبانيا وأماكن أخرى. لقد وقعت عقد مع شركة كورية بقيمة 1.8 مليون دولار خلال 3 سنوات، اتصلوا بي وألغوا العقد لأنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من حكومة إسبانيا".

وأردف روبياليس: "كل أموالي التي حولتها إلى الدومينيكان امتثلت لعملية صارمة لمكافحة غسيل الأموال، أعمل في مجال الفنادق، العقارات والبناء. لكنهم في إسبانيا لا يريدون السماح لي بكسب لقمة العيش سواء في كرة القدم أو خارجها".

وتابع: "تعرضت لعقوبة في عالم كرة القدم، ويلاحقني الأمر في كل مكان ومجال، لقد عانيت من ضربات وسائل الإعلام لدرجة أنه كان من المستحيل بالنسبة لي العمل في إسبانيا، ليس لدي حسابات في أي مكان آخر. دخلي يأتي من كرة القدم ومن تجارة العقارات فقط، هناك أشخاص يكسبون أكثر مني في كرة القدم ولا أحد يخجل من ذلك".

وختم روبياليس: "لم يسبق لي أن قمت بتزوير أي عقد، نعم رأيت تقرير الحرس المدني وإذا كانت لديهم أي شكوك، فسأوضحها، كل ما أخذوه من منزلي.. كل ما يريدون معرفته سأوضحه".