علاقته بصفقة رونالدو والركراكي مرشح لمهمة في السعودية .. تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت

وزير الترفيه يؤكد أن هدفه من الأحداث الرياضية هو التسويق لموسم الرياض فقط

عاد تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، للحديث مع الجمهور، كما هي عادته بين الحين والآخر، ليفجر عدة مفاجآت.

واحد من المواضيع محل تساؤلات من قبل الجماهير هي صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ المرشح للانضمام للنصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وفقًا لتأكيدات صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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Shahid

أحد الجماهير وجه سؤاله لوزير الترفيه حول دعمه لصفقة الدون، ليؤكد آل الشيخ أن علاقته بكرة القدم ودعم الأندية انقطع منذ رحيله عن رئاسة وزارة الرياضة في عام 2018، وأوضح وزير الرياضة السابق أن كل الأحداث الرياضية التي ينظمها ضمن موسم الرياض، يكون هدفها الأول هو التسويق للموسم لا غير، وليس هدفًا رياضيًا في المقام الأول.

كذلك تحدث تركي آل الشيخ عن محاولاته خلال الفترة الحالية لاختيار مدرب لمواجهة نجوم الهلال والنصر أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر إقامتها في 19 من يناير المقبل.

وأكد الوزير أنه كان يرغب في تكليف سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بمهمة قيادة نجوم الزعيم والعالمي، لكن الأخير اعتذر، لارتباطه بعقد مع المنتخب.

بينما رحب وزير الترفيه باقتراحات الجماهير فيما يخص الثنائي السعودي خالد العطوي؛ المدير الفني السابق للاتفاق، والمغربي وليد الركراكي؛ المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب.