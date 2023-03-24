علاقتهما تسببت في نهاية عملهما .. صديقة ناجلسمان تستقيل!

دفعا ثمن حبهما!

آثار ما بعد إقالة يوليان ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ، وصلت إلى صديقته، حيث كشفت تقارير ألمانية أنها ستترك عملها كمراسلة في صحيفة "بيلد" الألمانية في نهاية الشهر، حيث تسبب عملها في "إنعدام الثقة" في غرفة ملابس العملاق البافاري.

ناجلسمان انفصل في الصيف الماضي عن زوجته فيرينا بعد 15 عامًا معًا واتضح أنه كان يواعد لينا فورزينبيرجر الصحفية بجريدة "بيلد" الألمانية المسؤولة عن تغطية أخبار بايرن ميونخ.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، ستترك فورزينبيرجر عملها في صحيفة "بيلد" وبحسب البيان المنشور عبر الوكالة: "وافقت صحيفة "بيلد" على طلب الإستقالة وتتمنى لها كل النجاح في المستقبل".

على الرغم من قيام "بيلد" بإزالة فورزينبيرجر من تغطية بايرن ميونخ العام الماضي فقد تم تحديدها كسبب رئيسي لعدم ثقة اللاعبين في ناجلسمان في غرفة تبديل الملابس.

قال ماركوس بابل نجم بايرن وليفربول السابق في تصريحات لصحيفة "بيلد" : "أعرف أن علاقة ناجيلسمان بمراسلة "بيلد" كانت موضوعًا كبيرًا في غرفة الملابس، لم يكن الأمر جيدًا على الإطلاق لأنه كان معها لذلك كانت صديقته مشكلة كبيرة لبايرن ميونخ".

وأضاف: "كان هناك نقص في الثقة لأن بعض اللاعبين لم يعودوا قادرين على إيصال ما يفكرون به بعد الآن لأنهم كانوا يخشون أن ينتهي الأمر بكل شيء في الجريدة".

يذكر أن مدرب بايرن ميونخ كان في رحلة تزلج في زيلرتال النمساوية، مستمتعًا بالراحة الدولية مع صديقته البالغة من العمر 30 عامًا عندما علم بإقالته مساء الخميس.