"هذه حقيقة علاقته بلويس كاسترو" .. المدير الرياضي للنصر يتحدث عن تأثير كريستيانو رونالدو

كيف كان عام رونالدو في النصر؟ مارسيلو سالازار يوضح..

SHAHID

تحدث مارسيلو سالازار؛ المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، عن عام البرتغالي كريستيانو رونالدو الأول في المملكة، مشددًا على تأثير الكبير على زملائه اللاعبين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاروخ ماديرا كان قد انضم للعالمي في 30 من ديسمبر الماضي، في صفقة كانت بداية الثورة السعودية العالمي، لضم المزيد من النجوم، وهو ما حدث بالفعل في الصيف الماضي بالتعاقد مع كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز وغيرهم.

وقال سالازار خلال تصريحاته لصحيفة "The Athletic": "لقد استجاب رونالدو بشكل إيجابي مع الجميع منذ اليوم الأول له في السعودية، ليس هو فقط، بل عائلته وطاقم عمله، وهو ما انعكس إيجابيًا على إدائه في الملعب، فقد أحرز عدد هائل من الأهداف والتمريرات الحاسمة، على سبيل المثال لا الحصر، سجل رباعية خلال مواجهة الوحدة في الموسم الماضي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "عندما تعاقد النصر مع رونالدو، كان يضم بالفعل لاعبين مميزين كلويس جوستافو، دافيد أوسبينا، ألفارو جونزاليس، جميعهم قدوة لزملائهم، لكن مؤكد أنه لا يمكن مقارنة أي تأثير بالذي يفعله رونالدو من وراء التزامه الكبير واهتمامه بكافة التفاصيل التي لها تأثير على الفريق، بجانب تأثيره في غرف خلع الملابس، وطموحه العالي الذي يزرعه في اللاعبين

بسؤاله عن علاقته بالبرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق: "علاقتهما هي الأفضل على الإطلاق، تتميز بالصدق والمصارحة والاحترافية".

يذكر أن رونالدو تفوق خلال عام 2023 على كافة نجوم أوروبا، متوجًا بلقب هداف العام برصيد 54 هدفًا.

SHAHID