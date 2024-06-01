عكس كل التوقعات .. قدوم كومباني يحرم ريال مدريد من نجم بايرن ميونخ!

اللاعب قرر الجلوس مع إدارة البافاري مرة أخرى

يدرس ألفونسو ديفيس مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، إمكانية القيام بتحول كبير في مستقبله مع الفريق، بخصوص رحيله وانتقاله إلى ريال مدريد.

الظهير الكندي قام بالمماطلة في محادثات تجديد عقده مع بايرن خلال الفترة الماضية، مما يجعل البافاري مهددًا بخسارته قبل عام على نهاية عقده، وسط أنباء قوية حول محاولات من ريال لإقناعه برفض التجديد والتوجه إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف، وهو الأمر الذي كان يُرحب به ديفيس.

شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن قدوم المدرب البلجيكي الشاب فينسنت كومباني، تسبب في تراجع ديفيس عن موقفه، وجلوسه مرة أخرى مع إدارة بايرن للتوقيع على عقد جديد.

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وأشارت إلى أن عمالقة الدوري الألماني قد بدأوا بالفعل محادثات جديدة مع اللاعب، لإقناعه بالبقاء لفترة أطول من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025، حيث يشارك كومباني في هذه المفاوضات لمساعدة إدارة النادي.

جدير بالذكر أن بعض الصحف الإسبانية قد أكدت الفترة الأخيرة، أن ريال قلل من اهتمامه بالتعاقد مع ديفيس، وقرر التفكير في ضم ميجيل جوتيريز ظهير جيرونا، عن طريق استغلال شرط إعادة الشراء الموجود في عقده.