عكس كل التوقعات .. ريال مدريد غاضب من تصرفات مبابي مع باريس!

الوضع يزداد في التعقد

يبدو أن تصرفات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لم تغضب باريس سان جيرمان فقط، بل تسببت في حالة من الاستياء داخل ريال مدريد.

صاحب الـ24 سنة جعل الأمور واضحة للنادي الفرنسي بأنه يريد البقاء حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان إلى ريال، ولكن باريس يفضل الحفاظ عليه لفترة أطول أو بيعه هذا الصيف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن رغم تحركات مبابي التي تخدم ريال مدريد للضغط على باريس، إلا أنها أغضبت فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني.

وأوضحت أن بيريز يعتقد أن سلوك مبابي سيعرض صفقة قدومه إلى ريال مدريد المتوقع خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 لخطر كبير.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يشعر بالغضب الشديد من ممثلي مبابي بسبب تحريضهم للاعب على التمرد في الوقت الحالي وإعلان عدم التجديد مع باريس.

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الأمر لا يتعلق بالقرار نفسه بالطبع لأنه يخدم باريس، ولكن المشكلة تكمن في إعلانه بشكل علني بدلًا من التعامل مع الموقف بالسرية.

يذكر أن مبابي تلقى عرضًا من الهلال السعودي قيمته 700 مليون يورو، ويشمل المبلغ قيمة التعاقد وراتب اللاعب الذي سيصل إلى 300 مليون يورو، ولكنه رفض من أجل الاستمرار في أوروبا.