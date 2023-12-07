على عكس ما قيل .. نجم النصر يرفض تمديد عقده وكشف راتب عبد الإله العمري الجديد

ملف تجديد عقود نجوم نادي النصر

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. رفض أحد نجوم نادي النصر، تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في صيف عام 2024.

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هذا النجم؛ هو الجناح الشاب أيمن يحيى، والذي تلقى عرضًا من الإدارة النصراوية، خلال الساعات الماضية؛ وذلك في محاولة للاتفاق معه على التمديد، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده، في يناير القادم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، رفض يحيى البالغ من العمر 22 سنة، عرض نادي النصر؛ لتمديد عقده 3 مواسم قادمة، مقابل ثلاثة ملايين ريال سعودي في العام الواحد.

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ما ذكرته الصحيفة، عن رفض الجناح الشاب عرض النصر؛ يأتي على عكس ما قيل خلال الساعات الماضية؛ بشأن اقتراب اللاعب من تمديد عقده، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وعلى جانب آخر.. كشفت الصحيفة، عن راتب عبد الإله العمري، قلب دفاع نادي النصر؛ بعد تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم؛ حتى صيف عام 2028.

العمري سيحصل على راتب إجمالي يُقدر بـ36 مليون ريال سعودي، خلال 4 مواسم قادمة، بواقع 9 ملايين في العام الرياضي الواحد فقط، بدءًا من 2024-2025.

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