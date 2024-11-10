عكس رغبة جوتي وجماهير ريال مدريد.. إدارة الملكي ترفض صفقة راموس المجانية!

إدارة ريال مدريد ترفض عودة راموس...

يمر ريال مدريد، هذا الموسم بفترة صعبة على الصعيد الدفاعي، بسبب الإصابات والتي كانت آخرها، إصابة الثنائي إيدير ميليتاو، ولوكاس فاسكيز، أمام أوساسونا، يوم أمس السبت.

وتعرض ميليتاو، إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر مما يعني نهاية موسمه مع الميرينجي، بينما سيغيب فاسكيز، ثلاثة أسابيع، ومن قبلهم يفتقد ريال مدريد، خدمات دافيد ألابا بسبب الإصابة.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبات لإدارة ريال مدريد، بالتعاقد مع قائد الفريق السابق سيرخيو راموس، في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الشتوي، لتدعيم الخط الخلفي، ودعم جوتي، أسطورة الميرينجي تلك المطالبات.

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وبحسب ما ذكره " خوسيه فيليكس دياز" الصحفي في جريدة "ماركا" الإسبانية، في تقرير نشره اليوم الأحد، فإن إدارة الملكي، رفضت فكرة التعاقد مع راموس، في صفقة انتقال حر.

وكان راموس، قد سبق له وأن ارتدى قميص ريال مدريد، منذ عام 2005 عندما انضم من إشبيلية، واستمر لمدة 16 عامًا، حقق خلالهم العديد من البطولات، وأصبح واحد من أهم قادة الفريق عبر التاريخ، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.