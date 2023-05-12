عكس رغبة تشافي.. برشلونة يجبر مدربه على صفقة من الدوري الإنجليزي!

لا يبدو المدرب تشافي هيرنانديز راغبًا في ضم لاعب وولفرهامبتون وخط وسطه البرتغالي روبين نيفيش، بالرغم من أن الصفقة تبدو قريبة نظرًا لأن وكيله هو خورخي مينديش.
تشافي يرى أن هناك بعض اللاعبين الذين يمثلون أولوية عن نيفيش، بالتحديد مارتين زوبيمندي من ريال سوسييداد، وسفيان أمرابط من فيورنتينا.
لكن وجود مينديش وعلاقته الطيبة ببرشلونة قد تحسم الصفقة وفقًا لشبكة "إي إس بي إن" التي تؤكد أيضًا أن تشافي ليس راغبًا في إتمام الصفقة.
الصفقة ستكون مثالية لخزائن برشلونة ومينديش يعرف كيف يلعب مع جوان لابورتا بورقة قواعد اللعب المالي النظيف التي تحجم سلوكيات برشلونة في الميركاتو.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- ميسي إلى الهلال وزميل "مدريدي" لرونالدو .. صفقات على وشك الحدوث قبل نهاية الموسم
- هيا بنا إلى السعودية! خيارات برشلونة إذا استُبعد من بطولات "يويفا"
- الاتحاد طموحه مختلف .. لا تتوقع الترحيب من الجميع في السعودية يا ميسي!
- البحث عن شريكين لكيليان مبابي في باريس.. ملك وأمير أو الاستعانة بخطة ريال مدريد
- جوارديولا تخلى عنه .. كبار أوروبا يمتنعون ويتركون الساحة للهلال لضم ميسي!