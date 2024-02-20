عكس جميع التقارير .. نيمار يفجر أكبر مفاجأة عن مستقبله مع الهلال

مفاجأة كبرى في مستقبل نيمار مع نادي الهلال..

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فجّر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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نيمار انضم إلى الهلال، في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط مع الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، سيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وفي هذا السياق.. كشف مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن كواليس مثيرة في مفاوضاته مع نيمار، للعودة إلى فريق طفولته مستقبلًا.

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تيكسيرا أشار في تصريحات مع صحيفة "globo" البرازيلية، إلى أن نيمار جونيور أخبره؛ بأنه قد "يجدد" عقده مع الهلال، لمدة موسم رياضي آخر؛ بحيث ينتهي في 30 يونيو من عام 2026، بدلًا من صيف 2025.

وأوضح رئيس سانتوس، أن ناديه قام ببناء مشروعه الجديد، على أساس عودة نيمار إليه مرة أخرى؛ قائلًا: "لكن.. الأمر لا يتوقف علينا، بل على رغبة اللاعب نفسه، الذي قد يجدد عقده مع الهلال؛ لتعويض الفترة التي غاب عنها بسبب الإصابة".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير العالمية أكدت خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ أن نيمار سيكمل عقده مع الهلال حتى يونيو 2025، ومن ثم ينتقل "مجانًا" إلى سانتوس، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الرحيل إلى أوروبا في صيف 2013، من بوابة العملاق الإسباني برشلونة.

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