عكس المزاعم السعودية .. لوبيتيجي رفض 73 مليونًا سنويًا من الاتحاد لهذا السبب!

مفاجأة كبرى في مفاوضات الاتحاد مع جولين لوبيتيجي

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عندما تعاقد نادي الاتحاد السعودي، مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، قيل إن أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنية، قاموا بتفضيله على الإسباني جولين لوبيتيجي.

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الاتحاد تعاقد مع جاياردو، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو؛ حيث قاد المدير الفني الأرجنتيني، الفريق الأول لكرة القدم، في 4 مباريات رسمية - حتى الآن -، محققًا 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد.

لكن.. صحيفة "موندو ديبورتيفو" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها على أن لوبيتيجي؛ هو من رفض العرض الاتحادي؛ وليس العكس.

الصحيفة الإسبانية الشهيرة كشفت عن أن المدير الفني الإسباني، رفض عرضًا من نادي الاتحاد، الذي يضم في صفوفه الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، مقابل 18 مليون يورو "73 مليون ريال سعودي" في الموسم الرياضي الواحد.

وأوضحت أن جولين لوبيتيجي، ينتظر عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، خلال الفترة القادمة؛ وهو ما جعله يرفض تدريب الاتحاد حاليًا.

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