عكس المتوقع .. الهلال يحافظ على نجمه ويمنع رحيله إلى الاتحاد!

أحمد فرهود
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قرار مفاجئ من الهلال بشأن مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم

عكس التيار وعلى الرغم من تأكيد الجميع على رحيله، يبدو أن مسؤولي نادي الهلال، قرروا تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والاحتفاظ به في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ حيث اكتفى بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثاني في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة"، جدد الزعيم الهلالي، عقد مدافعه المخضرم محمد جحفلي، والذي كان من المقرر أن ينتهي بختام الشهر الحالي؛ ولمدة موسم رياضي آخر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس التنفيذي عبد الله الجربوع، هو من مثّل الهلال، في مراسم توقيع عقود التجديد مع جحفلي - البالغ من العمر 32 سنة -؛ في ظل إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد لمؤسسة النادي "غير الربحية".

جدير بالذكر أن المدافع المخضرم، كان على أجندة نادي الاتحاد؛ لتعويض النجم المصري المصاب أحمد حجازي، حال فشل في التعاقد مع حسان تمبكتي، من الشباب.

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