عكس الجميع .. محترف الشباب يتخذ قرارًا مفاجئًا!

لاعب الشباب يتحرك عكس التيار!

تقوم جميع أندية دوري روشن السعودي بتدعيم صفوفها، عن طريق التعاقد مع أفضل اللاعبين، ولكن نادي الشباب يتصرف عكس تلك الأندية، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب رحيل الجابوني آرون سالم بوبندزا مهاجم الشباب عن الفريق.

وأضاف رومانو أن بوبندزا يقترب من الانتقال إلى نادي سينسيناتي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتحرك عكس جميع الجميع، حيث تقوم الأندية باستقطاب النجوم، ولكن نجم الشباب سيرحل!

ومن المنتظر أن يحصل نادي الشباب على مبلغ أكثر من 7 ملايين دولار، حيث ستتم الصفقة خلال وقت قريب جدًا.

وكان الشباب قد تعاقد مع بوبندزا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، قادمًا من نادي العربي القطري مقابل 7 ملايين يورو، ليقدم مستوى رائع مع الفريق الموسم الماضي.