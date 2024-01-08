عكس التوقعات .. مفاجأة في مستقبل ماتياس بيريرا مع كروزيرو

انفراجة في مستقبل لاعب الهلال المعار

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كشف الصحفي محمد حمدي عن مفاجأة تخص مستقبل ماتياس بيريرا لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم.

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صاحب الـ27 عامًا لم يستطع ترك أكثر من بصمتين تهديفيتين خلال 15 مباراة خاضها في الدوري البرازيلي مع كروزيرو، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ولذا كانت التوقعات بعودته من جديد للهلال بعد انتهاء الإعارة.

حمدي، الصحفي في جريدة الرياض السعودية، فجر مفاجأة كبيرة حين أكد أن كروزيرو، ورغم تلك الإنتاجية الضعيفة لصانع الألعاب البرازيلي، يريد الاحتفاظ به نهائيًا بعد انتهاء الإعارة في يونيو القادم.

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وأوضح عبر منصة إكس أن النادي البرازيلي سيُناقش مع الهلال نهاية الموسم الجاري آلية الاحتفاظ باللاعب، إن كان بشراء عقده أو تمديد إعارته.

يُشار إلى أن عقد بيريرا مع الهلال يمتد حتى صيف 2026.

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