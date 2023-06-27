عكس التوقعات .. مفاجأة في مستقبل حمدان الشمراني مع الاتحاد

المدافع لم يحظ بموسم جيد في 2022-2023

رجحت العديد من المصادر رحيل حمدان الشمراني عن الاتحاد هذا الصيف بعد خلافه مع المدرب نونو سانتو الموسم الماضي وإبعاده عن اللعب، لكن الإعلامي منار شاهين أكد عكس ذلك.

الظهير الأيسر السعودي دخل في خلاف مع المدرب البرتغالي بعد مواجهة الطائي في فبراير الماضي مما أخرجه من قائمة المباريات لفترة طويلة وبعد عودته لها لم يلعب سوى 18 دقيقة في دوري روشن.

وأثيرت عدة تقارير خلال الساعات الأخيرة حول رحيل الشمراني بنهاية يونيو الجاري نظرًا لانتهاء عقده وعدم تجديده من إدارة العميد، لكن شاهين كشف عن معلومة خالفت كل تلك الآراء.

الإعلامي المقرب من الإدارة الاتحادية أكد أن بطل الدوري السعودي كان قد جدد عقد الشمراني في وقت سابق لمدة عامين، وهو ما يمنع رحيله مجانًا عن الفريق هذا الصيف.

وأضاف أن اللاعب تلقى بالفعل دعوة للانضمام إلى معسكر الطائف الإعدادي للموسم الجديد مما يؤكد استمراره مع الفريق في مفاجأة كبرى نظرًا لخلافه السابق مع سانتو.