عكس التوقعات .. سكالوني يفاجئ ليونيل ميسي ويمهد طريقه نحو الدوري السعودي

قد نرى ميسي بقميص أحد الفرق السعودية في الموسم المقبل، البعض يعارض والبعض الآخر متحمس، لكن ليونيل سكالوني ضمن أي فئة؟

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كشف ليونيل سكالوني؛ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن رأيه في الأنباء المترددة بشأن احتمالية انتقال نجمه ليونيل ميسي؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

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ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق الباريسي بالفعل، ويمتلك عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، لكن بحسب مصادر "GOAL" فإن اللاعب لم يحسم مستقبله بعد وفضل تأجيل هذا الملف لنهاية الموسم الجاري.

وحول هذه الأنباء، قال سكالوني، خلال تصريحاته لقناة "الكاس" القطرية: "انتقال ميسي للدوري السعودي لن يؤثر على منتخبنا، هو دائمًا سعيد بالالتحاق بصفوفنا، ويلعب الأسلوب الذي يروق لنا ويسعده أيضًا، ما نحتاجه هو أن يكون مسرورًا دائمًا، ونأمل أن يقرر مستقبله بما يناسبه ويجعله سعيدًا داخل الميدان، لأنه يستحق ذلك".

وأضاف: "فليذهب للعب أينما يشعر بالراحة مع رفاقه وجماهير ناديه، المهم ليس بأي بلد يلعب، لكن الأهم هو أن يشعر بالسعادة والانسجام".

تصريحات سكالوني بمثابة المفاجأة للكثير من أنصار ليو، الذين يرفضون مغادرته لأوروبا حاليًا، بحثًا عن ظهور قوي له في كوبا أمريكا 2024م وكأس العالم 2026م، لحصد مزيد من البطولات مع منتخب بلاده، بخلاف البطولات الأوروبية.

جدير بالذكر أن مسؤولي الكرة السعودية يحلمون بالجمع بين الثنائي ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في دوريهم، إذ نجح النصر في ضم صاروخ ماديرا في الشتاء الماضي بالفعل.

Shahid