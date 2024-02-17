عكروا عودة محمد صلاح .. كلوب يعلن عن ثلاث إصابات في ليفربول

الإصابات تواصل ملاحقة ليفربول...

فجر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول مفاجأة بالنسبة لجماهير فريقه بشأن إصابة بعض لاعبي الفريق، عقب مباراة الريدز أمام برينتفورد، صباح اليوم في الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول، في الفوز على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عقبت المباراة، عن إصابة الثلاثي جوتا وكورتيس جونز: "لا يبدو أن الأمر جيدًا في اللحظات الأولى، ولكن سيتعين علينا الانتظار، لمعرفة ما سيحدث".

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وأضاف: "في بعض الأحيان تحدث مفاجآت إيجابية، بعد الفحوصات والتشخيص، وبالنسبة لداروين نونيز، لسنا متأكدين إذا كان يعاني من أي إصابة، لقد شعر بشيء، سنرى ما سيحدث في الفترة القادمة".

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني.