عقوبة مفاجئة من لجنة الانضباط لجمهور الشباب بعد حادثة "بخاري"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها الخاصة بأحداث الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الجولة شهدت عددًا من الأحداث المثيرة والنتائج القوية، وأبرزها فوز الاتحاد على الفتح وسقوط النصر من جديد أمام الشباب في ملعب الملز.

ما هي حادثة أمين بخاري خلال مباراة الشباب والنصر؟

حارس مرمى النصر البديل "أمين بخاري" تعرض لإصابة طفيفة في رأسه حين أصيب بقارورة مياه ألقيت عليه من مدرجات الشباب في ملعب الأمير فيصل بن فهد خلال خروجه من الملعب.

وقد أثارت اللقطة استياء الجمهور والإعلام النصراوي وطالبوا بفرض عقوبات كبيرة على الشباب وجمهوره، وقد توقع العديد منهم منع الجمهور من دخول المدرجات لمباراة أو اثنتين، أو نقل عدد من مباريات الفريق لخارج لملعبه.

ما هي عقوبة لجنة الانضباط لجمهور الشباب بعد حادثة بخاري؟

قرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص حادثة بخاري جاء دون توقعات الجمهور والإعلام النصراوي كثيرًا، حتى أن العديد أبدى اندهاشه من القرار ومدى ضعفه على حد وصفهم.

اللجنة أكدت وجود المخالفة بحق الجمهور الشبابي، ولكنه اكتفت بالعقوبة المالية على النادي، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 105 ألف ريال سعودي مع تحذيره من تشديد العقوبة حال تكرار جمهوره للمخالفة مستقبلًا.

اللجنة عاقبت ماليًا كذلك لاعبي الفريقين، بيتي مارتينيز وزيد البواردي، لدخولهما غرف تغيير الملابس رغم عدم قيدهما في قائمة المباراة.

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