عقوبة مالية على ريال مايوركا بسبب برشلونة

كيف تسببت مباراة برشلونة في دفع ريال مايوركا 20 ألف يورو؟

فرضت لجنة مكافحة العنف بالدوري الإسباني عقوبات على المشجع الذي اقتحم مباراة برشلونة وريال مايوركا وعلى فريقه وبعض الأندية الأخرى.

وعانت بعض الأندية من عقوبات بسبب سوء التنظيم لمباريات الدوري الإسباني في فترة ما بعد انتهاء التوقف الذي حدث بسبب فيروس كورونا.

وجاء البيان الذي يعاقب ريال مايوركا بغرامة قدرها 20 ألف يورو بسبب القصور في تدابير السيطرة على مباراته أمام برشلونة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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كما تم تغريم المشجع الذي اقتحم الملعب من أجل التقاط صورة مع جوردي ألبا مبلغ 4000 يورو مع حرمانه من دخول ملاعب الفريق لـ 6 أشهر.

وجاءت باقي العقوبات بغرامة 30 ألف يورو على قطب العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد بسبب عدم قدرته على السيطرة على مشجعيه كذلك.

وغرامة قدرها 30 ألف يورو على أوساسونا بسبب التقصير في إجراءات المراقبة للمشجعين، و20 ألف يورو على نادي رايو فايكانو لأسباب مشابهة.

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يذكر أن إجراءات التباعد الاجتماعي يتم اختراقها بصورة مستمرة من قبل اللاعبين وبعض المشجعين، حتى بعد وضع البروتوكول في إسبانيا.