عقوبة قاسية لإبراهيموفيتش بسبب مخالفة قانونية في السويد

ليس بسبب الحجر الصحي أو فيروس كورونا.. تفاصيل العقوبة المغلظة لزلاتان إبراهيموفيتش في السويد

ارتكب زلاتان إبراهيموفيتش مخالفة جديدة في السويد استوجبت عقوبة مغلظة، ولكنها ليست مرتبطة بكسر الحجر الصحي أو أي من مستجدات فيروس كورونا.

وكان مهاجم ميلان الحالي قد تم تغريمه حوالي 1.6 مليون يورو وذلك بسبب قيادته لسيارة غير مسجلة، الأمر الذي يعرف بالقيادة غير القانونية.

وبالنسبة للتفاصيل التي أدت إلى توقيع العقوبة الأسطورة السويدية، فقد اشترى إبراهيموفيتش في أكتوبر الماضي سيارة فيراري مونزا إس بي 2 المكشوفة الفاخرة.

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وبعد شرائها قرر تركها في السويد وعدم اصطحابها معه إلى إيطاليا، ومع عودته إلى موطنه إثر مستجدات فيروس كورونا وتوقف كرة القدم التقى بها من جديد.

وحدثت المشكلة عندما أدركت السلطات السويدية أن السيارة التي يقودها زلاتان غير مسجلة، وبدورها، أكدت وكالة النقل السويدية الأمر ذاته.

وجاء ذلك عبر رئيسها مايكل أندرسون الذي قال: "لايمكن قيادة السيارة إلا إذا كانت مسجلة، وفي الحالات المشابهة ممكن قيادتها فقط حتى أقرب نقطة تفتيش"

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وتعد هذه السيارة الفارهة من الأشياء النادرة حول العالم، حيث أنها مملوكة فقط لـ 499 شخصُا حوال العالم، وبالطبع زلاتان يحب التميز.