"عقوبات مغلظة في الطريق".. البريميرليج يحدد موعدًا لمحاكمة مانشستر سيتي!

إيفرتون ونوتينجهام يشكوان من غياب العدالة

أكد ريتشارد ماسترز، المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أنه تم تحديد موعد للاستماع إلى قضية مخالفة مانشستر سيتي، لقوانين اللعب المالي النظيف.

ويدرك أبطال الدوري الإنجليزي، أن عليهم الرد على نتائج مراقبة كافة الأعمال المالية للفريق والتي تم مراجعتها بشكل دقيق خلال تحقيق دام 5 سنوات، في ظل اتهامات بمخالفة القواعد منذ 2009.

وتعرضت أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لعقوبات بسبب نظام اللعب المالي النظيف، حيث تم خصم 10 نقاط من إيفرتون هذا الموسم، إلى جانب نوتينجهام فورست، لذلك يتساءل مشجعو الناديين عن سبب التعجيل بقضاياهم، بينما السيتي وتشيلسي يُسمح لهم بالإنفاق الحر قبل اتخاذ أي إجراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويسعى الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، إلى معالجة هذه المشكلة، لكنه لم يصل إلى حد الكشف عن الموعد الذي سيأتي فيه موعد مناقشة قضية السيتي.

وقال ماسترز: "أتفهم حالة الإحباط التي يشعر بها مشجعو إيفرتون ونوتينجهام فورست، في حالة السيتي هناك موعد محدد للمناقشة ولكن لا يمكنني الإفصاح متى يكون".

وإذا ثبت أن مانشستر سيتي مذنب بخرق القواعد أو انتهاكها بالكامل، فقد يواجه عقوبات ضخمة، قد تصل إلى الغرامات وخصم النقاط مع احتمال تعرض فريق بيب جوارديولا لعقوبة تستبعده من المنافسة على "البريميرليج" في المستقبل.