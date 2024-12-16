عقوبات قد تصل إلى السجن .. تحذير قانوني من التشكيك في "هروب" سالم الدوسري والإساءة للاعبي المنتخب السعودي

قبل المشاركة في كأس خليجي 26..

وجه المستشار القانوني فهد القحيز، تحذيرًا إلى الحملات المشكّكة في هروب سالم الدوسري، قائد فريق الكرة بنادي الهلال، من معسكر المنتخب السعودي، أو الإساءة للاعبي الأخضر، في ظل التحضيرات للمشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وتقلصت حظوظ سالم الدوسري، في المشاركة بكأس الخليج، بعد تعرضه للإصابة بكسور خفيفة في الوجه، على خلفية خوض مباراة الهلال والرائد، في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، علمًا بأن الدوسري غاب - أيضًا - عن معسكر الأخضر في نوفمبر الماضي، بعد إصابته في مفصل القدم، حيث خاض المنتخب السعودي، مباراتين أمام أستراليا وإندونيسيا، ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال القحيز، عبر برنامج "المنتصف"، ردًا على وجود اتهامات لسالم الدوسري بالتهرب من اللعب مع المنتخب السعودي، وتفضيل الهلال عن الأخضر، قائلًا إنه يمكن وضع عقوبة بحسب درجة الإساءة، وقد تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال، وإيقاف الإعلامي الذي تداول الخبر، فضلًا عن تعويض اللاعب، كما أضاف أنه يجب على إدارة المنتخب أو اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي، حماية اللاعبين، وقد يتم رفع شكوى من قِبل وكيل اللاعب، أو اللاعب نفسه.

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وفي سياق متصل، تحدث القحيز بشأن الإساءة للاعبي المنتخب، بقوله إنها قد تصنف بكونها "إساءة" أو مجرد نقد عادي لا يستوجب مخالفة، أما إذا ثبتت الإساءة وفق تحليل العبارات والألفاظ، يتم النظر إلى المخالِف، إن كان من المشمولين في المادة الرابعة بلائحة الانضباط والأخلاق، كمنتمي للأندية أو المدرب أو اللاعب، تطبق عليه عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال، وفي حالة الإساءة عبر وسيلة إعلامية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة لا تزيد عن 500 ألف ريال، وقد تسجل إلى السجن لمدة لا تتجاوز السنة، وفق المواد المنصوص عليها في لائحة الانضباط، أو وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26، والتي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر و3 يناير، حيث يلعب الأخضر في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات العراق - حامل اللقب - والبحرين واليمن.