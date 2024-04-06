"عقله يغادر النصر ويطير إلى إيطاليا".. رونالدو ينتظر الحكم في قضية شهيرة

رونالدو ينتظر حكمًا قضائيًا في إيطاليا

SHAHID

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، في المرحلة الأخيرة من معركته القضائية مع نادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولعب رونالدو في صفوف يوفنتوس في الفترة بين 2018 و2021، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يلعب موسمًا واحدًا، قبل اتخاذ خطوة تاريخية بالانتقال إلى صفوف النصر، وخوض تجربته الأولى خارج أوروبا، في يناير 2023.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رونالدو طالب نادي يوفنتوس بالحصول على مبلغ قدره 19.5 مليون يورو، كرواتب متأخرة منذ موسم 2020-2021، حيث يدعي قائد النصر بأن النادي الإيطالي مدين له بذلك المبلغ.

وأمام نفي إدارة نادي يوفنتوس، لاستحقاق رونالدو للمبلغ المذكور، واعتباره طلبًا لا أساس له من الصحة، توجه كريستيانو رونالدو إلى القضاء، ويتوقع إصدار الحكم في 22 أبريل الجاري، كما يرجح أيضًا أن يصدر الحكم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وتقدم رونالدو بطلب إلى هيئة القضاء، من خلال فريق المحامين، للحصول على مبلغ 19.5 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان سيتخلى عنه نتيجة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن حالة الطوارئ في ظل جائحة كورونا، إلا أن رونالدو تلقى وعدًا بسداد المبلغ المطلوب في وقت لاحق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

في المقابل، ذكر ت الشركة التي يدعي رونالدو أنها تعهدت له بسداد المبلغ، بأن ادعاء البرتغالي لا أساس له من الصحة، وأثناء مغادرة نادي يوفنتوس للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، كان جزء من الاتفاق هو وثيقة موقعة تؤكد أن (السيدة العجوز) غير مدينة للاعب بأي مبلغ، وأن رونالدو لم يوقع على أي وثيقة تثبت تأجيل راتبه في موسم 2020-2021.

SHAHID