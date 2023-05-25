عقد مُجحف.. سيرخيو راموس حزين بسبب عرض باريس سان جيرمان!

هل يصح فعل ذلك مع أحد أساطير كرة القدم؟

لا يبدو المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس سعيدًا بالعرض الذي يمنحه إياه باريس سان جيرمان حاليًا من أجل تجديد عقده، ذلك أنه يرى في انتقاص قيمته المادية فكرة غير مرحب بها.

عقد راموس ينتهي مع باريس ينتهي بعد أيام قليلة، وعليه لابد من حسم موقفه مع الفريق الباريسي.

المدافع الإسباني يطمح للبقاء في المستوى الأوروبي الأعلى، لذلك فإن البقاء في باريس سان جيرمان مثالي لهذه الغاية، ولكن العرض المادي يقف حائلًا.

باريس سان جيرمان عرض على راموس التجديد لعام إضافي، مع تقاضي نصف راتبه الحالي، أي ما يقدر بنحو ستة ملايين يورو صافية.

وفقًا لصحيفة "ماركا" فإن راموس غير سعيد بهذا العرض، ويطمح لكلمة أخرى من النادي العاصمي.