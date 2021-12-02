متى ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول؟ وهل يرحل إلى نادٍ آخر؟

تجربة محمد صلاح في ليفربول من أنجح التجارب ربما في تاريخ كرة القدم، فالدولي المصري سطّر تاريخًا استثنائيًا في ملعب أنفيلد وكتب اسمه بحروف من ذهب كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، ومع ذلك فالشكوك تساور الجميع بأن تلك الرحلة الجميلة في طريقها إلى النهاية قريبًا.

قامت إدارة ليفربول بتجديد عقد ستة من أهم اللاعبين في الأشهر الماضية بهدف واضح وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والهدف الحالي هو تجديد عقد الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

لكن عوائق كثيرة تحول دون بقاء صلاح في ليفربول، رغم ما أعلنه الفرعون المصري في حديثٍ صحفي أنه لا يرغب في مغادرة الريدز.

السؤال هنا، متى ينتهي عقد صلاح مع ليفربول؟ وهل يجدد عقده مع كتيبة يورجن كلوب أم يختار الرحيل؟ وإذا ما خرج، ما هي وجهته المقبلة؟

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متى ينتهي عقد صلاح مع ليفربول؟

وصل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما نظير 42 مليون يورو.

وبعد التألق الذي عاشه في أولى أشهره بأنفيلد، قررت إدارة ليفربول تجديد التعاقد لمنحه راتب أفضل وضمان استمراره لفترة أطول.

عقد صلاح الحالي مع ليفربول ممتد حتى صيف 2023، مع تقاضيه أسبوعيًا راتب 200 ألف جنيه استرليني، ليكون بذلك الأعلى أجرًا من بين لاعبي الريدز.

ما هي أسباب تعثر مفاوضات التجديد بين ليفربول وصلاح؟

المفاوضات بين محمد صلاح وإدارة ليفربول قائمة بالفعل في الأشهر الماضية، لكن الخلاف الأساسي يكمن في الراتب بحسب تأكيدات كافة الصحف.

يؤمن صلاح بأنه يستحق أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لكيفن دي بروينه وقريبًا مما يتقاضاه مع كريستيانو رونالدو، وقيل أنه طلب 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

بينما تأبى إدارة الريدز هذا الرقم الضخم، ليس لعدم وجود الأموال، ولكن خوفًا مما سيترتب عليه من ضرورة تعديل رواتب بقية النجوم.

لم تغلق المفاوضات حتى الآن، ربما ينجح الطرفان في الوصول إلى حل وسط أو يخضع ليفربول لرغبة اللاعب عمومًا.

ووجب التنويه أنه في حالة فشل تجديد عقد صلاح قد يوافق ليفربول على بيعه في صيف 2022 لجني بعض الأموال من خلفه حتى لا يرحل مجانًا دون فائدة مالية في 2023.

ما هي وجهة محمد صلاح المقبلة؟

على فرض أن الاتفاق بين صلاح وليفربول حول التجديد لم يتم، فوجهات قليلة للغاية متاحة أمام صلاح بالنظر لطلباته المادية الضخمة.

الوجهة الأولى التي طُرحت كانت باريس سان جيرمان، حيث يسعى النادي الفرنسي سريعًا لتعويض رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

كما طُرح اسم ريال مدريد أيضًا كوجهة محتملة، إلى جانب ظهور برشلونة في الصورة بعد وصول تشافي هيرنانديز لتدريب النادي الكتالوني.

وفي وقت سابق، أعلن صلاح بصورة واضحة أنه يريد اللعب في الدوري الإسباني بيوم من الأيام.

تبقى الإشارة إلى أن بعض الشائعات تحدثت عن اهتمام نيوكاسل بالتعاقد مع صلاح أيضًا بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي الإنجليزي العملاق.