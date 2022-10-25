عقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان يضع النادي في ورطة حقيقية!

تسريب عقد مبابي مع باريس سان جيرمان قد يضر الوضع الاقتصادي لنادي العاصمة الفرنسية.

سيمثل عقد كيليان مبابي الضخم مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي تم تسريبه من صحيفة "لو باريزيان"، ونفاه النادي بشكل قاطع، أزمة كبرى لخزائن فريق العاصمة الفرنسية.

باريس سان جيرمان تكبد بالفعل خسائر اقتصادية خلال العام الماضي وصلت إلى 350 مليون يورو، وهو رقم أكبر بكثير مما خسره النادي في موسم 2020-21، والذي وصل إلى 224 مليون يورو.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد يواجه أزمة كبرى مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

"يويفا" وقع بالفعل عقوبات على باريس سان جيرمان في سبتمبر الماضي لخرق قواعد اللعب المالي النظيف، حيث تم تغريم النادي الفرنسي مبلغًا قدره 65 مليون يورو، منها 10 ملايين دفعة فورية، و55 مليون يورو تم تعليقها.

قواعد اللعب المالي النظيف تمنع الأندية من إنفاق أكثر من 70% من الدخل على بناء الفريق، وعقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان تسبب في زيادة فاتورة الأجور في "حديقة الأمراء" بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم الماضي.

باريس سان جيرمان لم يتمكن أيضًا من التخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجته في الصيف الماضي، حيث كان يستهدف بيع لاعبين بقيمة 150 مليون يورو، إلا أنه لم يحصل سوى على 50 مليون يورو فقط.

وفي الوقت نفسه، فإن فاتورة الأجور في باريس سان جيرمان، والتي وصلت إلى 600 مليون يورو خلال العام الماضي، ستشهد زيادة كبيرة بالنظر إلى عقد مبابي الجديد.