حتى 2030 وشرط جزائي تعجيزي .. كشف تفاصيل عقد لامين يامال الجديد في برشلونة

تفاصيل عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة...

اتخذت إدارة برشلونة، خطوة جديدة لتأمين استمرار لامين يامال، لاعب الفريق داخل الفريق الكتالوني، بعد المستويات المميزة التي يقدمها، والتي جعلته هدفًا لكبار الأندية الأوروبية.

وبحسب التقرير الذي جاء في برنامج "إل شيرينجيتو"، فإن برشلونة، اتفق مع اللاعب الشاب على توقيع عقدًا مدته ست سنوات، ليضمن استمرار يامال داخل صفوف البلوجرانا حتى 2030.

وأشار التقرير إلى أن الشرط الجزائي الجديد في عقد برشلونة، مع يامال سيصل إلى مليار يورو، لتؤكد الإدارة موقفها نحو مستقبل اللاعب وأنه ليس للبيع مهما كان الثمن.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تمديد العقد بشكل رسمي، في الصيف القادم بمجرد استيفاء المواعيد القانونية، للعقود طويلة الأمد بالنسبة للاعب صاحب الـ 17 عامًا.

ويقدم اللاعب الشاب هذا الموسم مستويات مميزة تحت قيادة مدربه هانز فليك، ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين، في 16 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة سيلتا فيجو، مساء غد السبت خارج الديار، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.