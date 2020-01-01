عُقد سيتين وبرشلونة تتكالب على زيدان قبل مواجهة الكلاسيكو

زيدان يعاني من عُقد متعددة قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو بالجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

تأتي تلك المباراة بظروف خاصة للغاية في ظل التعثرات المتتالية لريال مدريد في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري، بعد التعادل مع سيلتا فيجو والخسارة من ليفانتي وفقدان خمس نقاط من آخر مواجهتين.

نزيف نقاط ريال مدريد تزامن مع حالة استفاقة لبرشلونة على مستوى مواجهات الدوري أيضًا، حيث فاز الفريق في مواجهتي خيتافي وإيبار وعاد لصادرة ترتيب الدوري الإسباني.

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لكن حالة ريال مدريد وتوهج برشلونة محليًا لن يكونا أكبر العقبات التي يواجهها زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في تلك المواجهة.

زيدان يعاني من عدة عُقد عندما يأتي الأمر لمباراة الكلاسيكو، أبرزها على الإطلاق هو عدم فوزه حتى الآن على برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في بطولة الدوري.

خاض المدرب الفرنسي ست مباريات أمام برشلونة في الدوري الإسباني مقسمة بين أربعة على كامب نو واثنان في سانتياجو برنابيو.

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فاز في أول مواجهة على كامب نو بهدفين لهدف وتعادل في الثانية، ثم تعرض للهزيمة في اللقاء الثالث أمام الفريق الكتالوني وكان ذلك هو اللقاء الأول على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت نتيجته بثلاثة أهداف لهدفين في العام الذي حققه فيه الدوري.

بعد ذلك خسر من جديد في مواجهته الرابعة ببطولة الدوري الإسباني أمام برشلونة بثلاثية نظيفة هذه المرة وعلى سانتياجو برنابيو قبل أن يتعادل آخر مواجهتين على كامب نو.

سجل زيدان في الدوري ليس بالعظيم أمام برشلونة في ظل انتصار وحيد حققه قبل أربع سنوات وكان في ملعب كامب نو، وخسارتين على ملعبه، لكن كذلك سجله أمام المدرب الجديد للنادي الكتالوني في وضع سيئ للغاية.

قاد زيدان ريال مدريد في ثلاث مباريات على ملعب سانتياجو برنابيو كان فيهم كيكي سيتين هو المدير الفني للفريق المنافس، وفشل في تحقيق الفوز بأي مناسبة أيضًا.

أول مباراة لعبها ريال مدريد بقيادة زيدان في مواجهة كيكي سيتين كانت أمام لاس بالماس وكاد الملكي أن يخسرها لولا سوء تصرف خيسي وبواتينج، وانتهت في النهاية بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وخسر زيدان ثاني وثالث لقاء على ملعب سانتياجو برنابيو ضد كيكي سيتين، لكن هذه المرة كان مدربًا لفريق ريال بيتيس وبنتيجة هدف نظيف وهدفين للا شيء على التوالي.