عقد رعاية عربي يأخذ نيوكاسل إلى مصاف كبار الدوري الإنجليزي!

مشروع نيوكاسل قادم بقوة

أفادت تقارير أن نيوكاسل يونايتد وافق على صفقة بقيمة 25 مليون جنيه استرليني سنويًا للرعاية الجديدة للنادي على القميص.

نيوكاسل يونايتد يستمتع حاليًا بأفضل موسم له منذ عقود، بقيادة إيدي هاو وبدعم من صندوق الاستثمار العام السعودي.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أبرم نيوكاسل صفقة مع شركة لم تذكر اسمها من الشرق الأوسط ستزيد من دخل رعاية القمصان السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث سترتفع من 8 ملايين جنيه استرليني إلى 25 مليون جنيه استرليني.

وأشار التقرير إلى أن الشركة المعنية ليست من المملكة العربية السعودية بل من دولة أخرى في المنطقة العربية، وذكر التقرير أن الاتفاقية التجارية الجديدة سيتم الكشف عنها الشهر المقبل.

النادي الإنجليزي يملك رعاية شركة الألعاب "Fun88" حاليًا، وهي اتفاقية تم إبرامها قبل الاستحواذ المدعوم سعوديًا في أكتوبر 2021، وتعكس الصفقة الجديدة الارتفاع الكبير في الثروات التي شهدها النادي في الأشهر الـ 18 الماضية.

تشير التقارير إلى أن نيوكاسل سيحصل على 34.3 مليون جنيه استرليني هذا الموسم مقابل 19 مليون جنيه استرليني الموسم الماضي مقابل حقوق البث التلفزيوني وسيحصلون على 17 مليون جنيه استرليني أكثر هذا الموسم في مدفوعات الاستحقاق حال ظلوا في المركز الثالث عن موسم 2021-22.