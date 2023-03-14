عقدته من أيام الهلال .. لاعب الأهلي يستهزأ بالاتحاد

نيكولاس ميليسي واجه الاتحاد من قبل ثلاث مرات مع الهلال

سخر الأوروجوياني نيكولاس ميليسي؛ محترف الأهلي السعودي، من الجار نادي الاتحاد، خلال ظهوره مع مع مشجع، في أحد المتاجر الكبرى في جدة.

صاحب الـ30 عامًا انضم للراقي في يناير الماضي، ليخوض التجربة الثانية له في الدوري السعودي بعدما لعب للهلال من قبل.

وخلال تسوقه، تقابل ميليسي مع أحد المشجعين الذي سأله عن الأهلي، ليجيب: "جيد جدًا حبيبي"، وعند ذكر اسم الاتحاد، رد الأوروجوياني مستاءً: "يععع"، وهي كلمة تعبر عن الاشمئزاز.

ميليسي كان قد واجه الاتحاد من قبل ثلاث مرات، خلال فترة تمثيله للهلال، لكنه لم ينجح في الانتصار إلا مرة وحيدة، وحسم التعادل مباراتي الدور الأول والثاني من موسم 2017-2018.

جدير بالذكر أن الراقي حاليًا يصدر جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الحزم؛ صاحب الوصافة، لكن الأخير لم يخض مباراة الجولة الـ25 بعد.

ويرتبط ميليسي بعقد مع الفريق الجداوي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن من المحتمل التجديد له، في ظل تقديمه أداء متميز منذ قدومه.