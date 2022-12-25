عقدة توتنهام وبرشلونة .. هل يتخلص النصر منها أمام الهلال؟

النصر يعاني من عقدته على ملعبه مرسول بارك

منذ أن تسلم نادي النصر ملعب "مرسول بارك" بحلته الجديدة، وهو لم يستطع تحقيق أي انتصار على غريمه الهلال في ديربي الرياض، ليُصبح عقدة له، ولكن هناك بعض الفرق التي عانت على ملاعبها، أبرزها توتنهام الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

Shahid

والنصر على موعد جديد في ديربي الرياض أمام الهلال، مساء يوم الإثنين، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين 2022-2023، في فرصة جديدة للتخلص من عقدة ملعبه.

ولكن قبل النصر، هناك من عانى على ملعبه، مثل توتنهام وبرشلونة..

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توتنهام وعقدة ملعبه الجديد

بعدما ترك نادي توتنهام ملعب وايت هارت لاين، استلم ملعبه الجديد "استاد توتنهام" بداية من شهر أبريل 2019، الذي عانى عليه في بعض المباريات.

لم تكن نتائج توتنهام على ملعبه الجديد جيدة كما اعتادت جماهيره، حيث تلقى الفريق العديد من الهزائم، أبرزها الخسارة من بايرن ميونخ الألماني بسبعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما تلقى أيضًا الهزائم من نيوكاسل وأياكس الهولندي ووست هام يونايتد، وغيرها من النتائج غير الجيدة، ولكن مع الوقت تعود الفريق على ملعبه الجديد وأصبح يحقق نتائج إيجابية عليه.

عقدة برشلونة المؤقتة

في موسم 2020-2021، تلقى نادي برشلونة عدة نتائج سلبية على ملعبه كامب نو، مما تسبب في خسارة لقب الدوري الإسباني، وغيرها من الخسائر.

خسر برشلونة على ملعبه من غرناطة بهدفين مقابل هدف واحد، وكانت فرصة الفريق للسيطرة على صدارة الدوري، ولكنها ضاعت وخسر اللقب لصالح أتلتيكو مدريد.

ثم تلقى برشلونة هزائم في نفس الموسم من ريال مدريد وأوساسونا كما تعادل أيضًا مع سيلتا فيجو، وغيرها من النتائج السلبية، ولكن سرعان من تخلص الفريق الكتالوني من تلك العقدة.

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والآن سيلعب النصر أمام الهلال، فهل سيتمكن هو الآخر من التخلص من تلك العقدة؟

Shahid