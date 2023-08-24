عقدة برشلونة الأوروبية أمل مانشستر سيتي .. بند في عقد كانسيلو يجبر "البلوجرانا" على ضمه!

هدى عزيز
20230813_Cancelo(C)Getty images
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كانسيلو يقترب من ارتداء قميص برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

أصبح برشلونة مستعدًا لإدراج بند في عقد إعارة جواو كانسيلو من صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

الفريق الكتالوني يبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع كانسيلو هذا الصيف على سبيل الإعارة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ESPAN" الإسبانية، فإنه حال تأهل برشلونة إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، فسيتم تفعيل خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو تلقائيًا بنهاية الموسم.

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برشلونة يُعاني من مشاكل اقتصادية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يحاول إبرام صفقات مناسبة لقوانين اللعب المالي النظيف.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية كانت قد أشارت إلى أن فيليكس سيصل إلى برشلونة اليوم الخميس لإنهاء تفاصيل انتقاله إلى كامب نو.

الجدير بالذكر أن برشلونة فشل في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، لكنه أحد أهدافهم الرئيسية هذا الموسم.

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