عقب فضيحة بايرن ميونخ.. إنييستا يشد من أزر برشلونة

إنييستا يمارس دوره القيادي في برشلونة حتى وإن كان على بعد آلاف الكيلومترات

تدخل أندريس إنييستا متوسط ميدان فيسيل كوبي الياباني وأسطورة نادي برشلونة لكي يقف بجوار ناديه الذي حقق معه كل شيء ممكن.

وكان برشلونة قد عاش أيامًا صعبة في أعقاب الخسارة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة لتلك الفوضى التي يعيشها برشلونة، ظهرت قيمة أندريس إنييستا كأحد رموز النادي بعدما حاول مساعدة الفريق على بعد آلاف الكيلومترات.

المزيد من الفرق

ورغم تواجده في اليابان، إلا أن الرسام قد استغل حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لكي يكسر هذه الحواجز والأبعاد.

وكتب إنييستا رسالة عبر تويتر مفادها أنه يجب أن يتكاتف الجميع لكي يعود برشلونة إلى سابق عهده للمنافسة على كل شيء كما اعتاد.

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 17, 2020

وكان إنييستا قد زار برشلونة قبل إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين خلفًا له من أجل دعم زملائه السابقين ومدرب الفريق السابق أمام الموجة التي واجهها وحده.

رحيل ميسي .. المسمار الأخير في نعش برشلونة؟

يذكر أن أندريس إنييستا قد أنهى مسيرته في برشلونة بنهاية موسم 2018، قبل أن يرحل إلى فيسيل كوبي الياباني ويبدأ هناك تجربة جديدة.