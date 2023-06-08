عقب تتويجهم بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.. رئيس فيورنتينا يهاجم وست هام ويصفهم "بالحيوانات"

هجوم قوي من رئيس فيورنتينا ضد وست هام بعد خسارة لقب دوري المؤتمر الأوروبي

هاجم روكو كوميسو، رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي بشدة فريق وست هام الإنجليزي بسبب نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتوج نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فيورنتينا بنتيجة 2-1 مساء أمس الأربعاء.

وشهدت المباراة تعرض لاعب فيورنتينا لوكا يوفيتش، لكسر في أنفه بالإضافة لنزيف كريستيانو بيراجي، من رأسه بعد إصابته بوابل من أكواب البيرة البلاستيكية من قبل مشجعي وست هام.

ووصف رئيس فيورنتينا، نادي وست هام بأنهم "حيوانات" وقال كوميسو، في تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي ميل"، "لقد تحدثت إلى رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز وأخبرته أنهم جميعًا حيوانات لكيفية تعاملهم مع لاعبي كرة القدم لدينا، الهزيمة ليست عادلة كان بإمكاننا الفوز 3-0 وأنا آسف للجماهير التي تستحق المزيد''.

وتايع: "كنت أتوقع انتصارًا، لكن كانت هناك حالات كان على الحكم فيها أن يحكم أفضل كسر يوفيتش أنفه ثم بيراجي".

وأصدر وست هام بيانًا تعهد فيه باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يثبت أنه ارتكب جريمة ومنعهم من حضور المباريات في ستاد لندن.

وجاء نص البيان كالتالي: "يدين وست هام يونايتد بلا تحفظ سلوك عدد صغير من الأفراد الذين ألقوا أشياء على أرض الملعب خلال نهائي دوري المؤتمر الأوروبي UEFA الليلة".

وأختتم البيان: "سنعمل مع الشرطة لمراجعة الحوادث واتخاذ إجراءات ضد أي شخص مدان بارتكاب جريمة وتماشيًا مع نهج عدم التسامح المطلق الذي نتبعه سيتم نقل بيانات أي شخص يتم تحديده إلى الشرطة وسيتم حظره إلى أجل غير مسمى وبالتالي لن يتمكن من دخول ستاد لندن والسفر مع النادي ولا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في وست هام يونايتد".