عقب أنباء الاتحاد .. أنخيل دي ماريا يتخذ قراره بخصوص فريقه الموسم المقبل

بطل العالم يحدد وجهته!

بعد أن ارتبط أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، يبدو أن الصفقة ستكون أكثر تعقيدًا الآن، بعد أن قدم أداءً كبيرًا في المباريات الماضية.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النجم الأرجنتيني مستعد لتمديد فترة إقامته مع البيانكونيري حتى لو لم يلعبوا في البطولات الأوروبية الموسم القادم.

مستقبل المهاجم الأرجنتيني المخضرم كان مرتبط بشدة بالرحيل إلى الدوري السعودي، لكنه أخذ منعطفًا بمقدار 180 درجة، وفقًا لما تشير إليه التقارير الإيطالية.

دي ماريا كان هدفًا أيضًا لأندية الدوري الأمريكي للمحترفين، وتحديدًا نادي إنتر ميامي المملوك للاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، كما تم ربط اللاعب بالعودة إلى موطنه واللعب لأحد أندية الدوري الأرجنتيني.

وأشارات صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن لاعب ريال مدريد السابق يفضل الاستمرار في أوروبا لبضع سنوات أخرى من أجل الوصول إلى بطولة كوبا أمريكا 2024 في أفضل حال.

بطل العالم مع منتخب الأرجنتيني سجل سبعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة بقميص فيكيا سينيورا هذا الموسم.

وأكد جيانلوكا بيسوتو المدير الرياضي ليوفنتوس، نية ناديه تمديد عقد النجم الأرجنتيني لموسم آخر على الأقل حيث صرح: "نأمل أن يتمكن من البقاء، سيكون من المهم بالنسبة له أن يقدم أداءً جيدًا هذا الموسم أيضًا".

وأتم: "سيكون من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على الفوز بشيء مهم، نأمل أن يفعل دي ماريا ذلك ويبقى معنا الموسم المقبل".