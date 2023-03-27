عقب الهتافات ضد فينيسيوس .. رابطة الدوري الإسباني ترد على إهانات جماهير برشلونة

رابطة الدوري الإسباني تدين جماهير برشلونة في أحداث الكلاسيكو

قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، خطاب شكوى إلى لجنة المنافسة ومكافحة العنف بالاتحاد الإسباني بسبب هتافات جماهير برشلونة الأخيرة في الكلاسيكو.

وشهد كلاسيكو الدوري الإسباني الأخير بين برشلونة وريال مدريد والذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 2-1، سلوك سئ من الجماهير الكتالونية وتحريض على العنف.

وقاد الهتافات حوالي 800 مشجع محلي أعضاء في مجموعة "Espai d'animació" الترفيهية و كانت الهتافات عباراة عن إهانات لجماهير ريال مدريد وهتاف ضد "فينيسيوس" مهاجم النادي الملكي.

ووفقًا لجريدة "ماركا" فإن هتاف الجماهير في الكلاسيكو كان: "أبناء العاهرات المدريديستا"و "فينيسيوس يموت" في خمس مرات مختلفة على مدار المباراة.

وبدأ عداء جماهير برشلونة منذ وصول حافلة ريال مدريد إلى ملعب المباراة وانتقلت لحظة التوتر إلى المدرجات أثناء المباراة، بالإضافة إلى إشعال الجمهور عبوة دخان الأمر الذي أجبر أمن النادي على إطفاءه ودخول مشجع الملعب في نهاية المباراة وكان اللاعبون ما زالوا بالملعب.