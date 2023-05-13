عقب التتويج بالكأس .. علي البليهي يتحدى الاتحاد ويُرعب النصر!

تامر أبو سيدو
Ali Albulaihi Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
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مدافع الهلال لا يتوقف أبدًا

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لا يتوقف علي البليهي مدافع الهلال عن إثارة الجدل أبدًا في الملاعب السعودية، حيث رفع راية التحدي مجددًا في وجه الاتحاد وفي نفس الوقت أرعب النصر بتصريحاته عقب فوز فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس في جدة.

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الهلال هزم الوحدة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وقد سجل البليهي بنفسه هدف التعادل في الوقت القاتل من اللقاء، وقد وصفه بأنه ملخص موسم الزعيم في 2022-2023.

المدافع السعودي الذي سبق أن تحدى جميع أندية دوري روشن بعد سحق السد القطري 7-0 والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث قال في مقطع فيديو "جايينكم جايينكم، أغلقنا ملف آسيا وحان وقت الدوري"، لكنه خسر ذلك التحدي بتراجع نتائج الفريق وخروجه عمليًا من حسابات المنافسة على اللقب.

مراسل قنوات "SSC" ذكر البليهي بهذا التصريح وطلب منه التعليق على سخرية الجمهور المنافس منه، فأجاب "أنا من سأحدد بطل الدوري هذا الموسم"، مشيرًا بذلك إلى مواجهة الهلال والاتحاد في استاد الملز يوم الثلاثاء القادم.

التصريح من شأنه أن يُرعب النصر وجمهوره، إذ قد يرى البعض أن البليهي يقصد حسم الدوري لصالح الاتحاد حال خسارة الهلال مباراة الجولة القادمة من دوري روشن، إذ سيستمر فارق النقاط بين الفريقين عند الرقم 5 على الأقل قبل 3 جولات من النهاية.

البليهي في نفس الوقت رفع راية التحدي في وجه الاتحاد، إذ ظهر في مقطع فيديو يقول لمشجع اتحادي يُحدثه عن لقاء الثلاثاء "تعالوا للرياض، تعالوا للرياض وسنرى".

يُذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة ويُطارده النصر بنقاطه الـ57 ثم الشباب بـ53 ويقبع الهلال في المركز الرابع بـ49 نقطة.

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